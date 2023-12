El ataque de calentura de Lola Latorre con las jefas de coaches del Bailando 2023

"¿Vos cómo estás Lola? ¿Hay privilegios en el Bailando?", le preguntó Ángel de Brito, jurado del reality. "Últimamente, nos está pasando con el equipo que las cosas que le pedimos a las jefas de coach nos dicen que 'no'. Nos dicen que no a temas, a escenografías", expresó la hija de Yanina.

Molesto, Marcelo Tinelli cuestionó: "¿Otra vez ustedes? Ayer me hicieron enojar. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que propusieron ellos que no tuvieron?"

"No sé a qué se refiere puntualmente", respondió cortante Lolo Rossi. Explicando lo que había pasado, Lola continuó: "Después del reggeatón hot, se viene la cumbia con bandas y, en el momento en que nos dijeron que se había suspendido el caño, y que teníamos que elegir una banda para que venga a tocar con nosotros le escribimos a un grupo".

"Le dimos el ok y, cuando se lo confirmamos a la producción, nos dijeron que 'no', que ya la habían pedido. Nosotros ya habíamos hablado con ellos. No sé qué pasó", sumó indignada la joven.

"¿Saben a quién le tocó la banda esa?", preguntó Marcelo. Luego de que Lola dijera que el grupo se iría con Maxi de la Cruz, Rossi la interrumpió: "A veces pasa que los cantantes quieren estar con alguien en especial. Ellos también eligen, nosotros no los podemos obligar".

El fuerte descargo de Lola Latorre en el Bailando 2023

Molesta, Lola Latorre arrancó con su descargo contra la jefa de coaches del Bailando 2023: "Igual, no hablo solamente del homenaje. Hablo también de temas que proponemos, de escenografía. Para el reggaetón hot propusimos un montón de cosas y, supuestamente, ya habían sido usadas por otras parejas y no tenemos escenografía".

"Perdón pero eso seguro fue para no repetir demasiado las cosas pero sino pueden proponer otras", aclaró la jefa de coach. "Bueno, pero somos 24 parejas es imposible que no se repitan las cosas", insistió Lola.

Finalmente, dándole valor a su trabajo, Rossi cerró contundente: "Bueno, nosotras tratamos de que no se repitan demasiado las mesas, las tarimas y demás. Pero no es que es un 'no' para ustedes. Te juro que siempre tratamos de que todos tengan algo que los ayude. Para nada es 'a ustedes no'".