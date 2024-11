El chisme que contó Pampita de su divorcio de García Moritan

Pampita-Divorcio.mp4

También se refirió a la insistencia de Susana para obtener un título en la nota: "Todo estaba aclarado de antemano. Ella es una gran entrevistadora que buscó de toda manera de tener lo que ella quería y lo entiendo perfectamente. Estuve de su lado".

Pampita dio la cara y contó cómo son las grabaciones que tiene su ex suegra

A casi dos semanas de haber anunciado su separación de Roberto García Moritán, Pampita sigue dando de que hablar con respecto al escandaloso tema. En tal sentido, la top model reconoció que mantuvo una áspera conversación con su exsuegra.

A propósito de las críticas que recibió por parte de la mamá de García Moritán, Lucila Fernández Llanos, Carolina Ardohain intentó mostrarse calma. “Me pongo en su lugar de mamá, la entiendo”, indicó en diálogo con LAM. “¿Qué te pasó cuando viste hablar a tu exsuegra de vos públicamente?”, quiso saber Ángel de Brito. “No me pasa nada, no me meto, que cada uno diga lo que quiera”, replicó la conductora, con la frontalidad que la caracteriza.

En tal sentido, la presentadora televisiva agregó: “La verdad la conocemos Robert y yo, mucha gente cercana nuestra no la sabe y no tengo por qué decírsela”. “Ella dice ‘tengo grabado las cosas feas que me dijo’”, insistió de Brito. “Es que yo enojada te digo... no me guardo nada”, sentenció Pampita sin prurito a la hora de reconocer su tenso vínculo con Fernández Llanos. La mujer había salido a contar que tiene grabaciones comprometedoras de la modelo.

pampita-1914173.jpg

A propósito de una eventual reconciliación con el dirigente político, Carolina se mostró completamente inflexible. “Esto está destruido para siempre, no hay manera de pegar esos pedazos”, determinó. Y concluyó con una frase letal: “Lo tengo muy claro desde el día 20, me agarra en un momento personal de mi vida que hay cosas que no quiero para mí. No tiene nada que ver con la política ni el dinero”.

Qué había dicho la ex suegra de Pampita

Lucila Fernández Llanos, la madre de Roberto García Moritán, contó en los medios de comunicación que mantuvo una conversación telefónica con su ex nuera. “Existió el llamado. No le pedí compasión, le mandé un abrazo, un beso y le deseé lo mejor. También que piense en los hijos porque él tiene dos adolescentes que están sufriendo”, dijo.

Por otra parte, Fernández Llanos admitió que la charla tuvo momentos de tensión absoluta. “Es verdad que dijo algo fuerte, tengo todo grabado. Yo la quiero, pero es muy dura”, acotó.

Y también tuvo tiempo de defender a muerte a su hijo: “Él no está bien, se están aprovechando. Lógicamente Carolina es muy querida. Los periodistas lo único que quieren es destruirlo. No hay pruebas. ¿Por qué lo condenan?”.