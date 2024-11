Pampita habló tras su polémica entrevista con Susana Giménez: Qué dijo de Moritán

Pampita dejó claro que su paso por el programa de la diva fue un momento especial para ella, aunque no exento de incomodidades. “La pasé bien. Yo la amo. Soy una fanática. La respeto y es todo un honor que me invite. Es la uno”, expresó sobre Susana. Sin embargo, reconoció que hubo ciertos límites que ella misma había impuesto antes de la grabación. “Yo les dije que no iba a hablar del padre de mi hija. En el aire no voy a cambiar de opinión”, afirmó, refiriéndose a su exesposo y padre de su hija menor, Roberto García Moritán.