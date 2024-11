Roberto García Moritán salió a responderle a Susana Giménez, tras su nota con Pampita

El reciente encuentro de Pampita con Susana Giménez en el living de Telefe dejó momentos incómodos y algunas declaraciones que no pasaron desapercibidas. La modelo y el empresario Roberto García Moritán, su exesposo y padre de su hija menor, fueron el foco de la conversación, aunque no en los términos más amables.

Consultado por el episodio en Intrusos (América TV), García Moritán no esquivó el tema y ofreció su punto de vista: “A Susana le interesaba solamente una cosa y no la aprovechó a Caro, que tiene millones de cosas para dar”. Sobre el insulto, fue tajante pero respetuoso: “Susana hace lo que quiere, está por encima de todo, pero Caro reaccionó muy bien y le dijo que no correspondía. Ella es así, defiende mucho a su familia”.

MOritan 1.jpg Pampita

Qué pasó en la nota entre Pampita y Susana Giménez

Las palabras del político dejaron en claro su postura, alejándose de cualquier confrontación directa con la conductora. Sin embargo, subrayaron el compromiso de Pampita por mantener una relación cordial con él, especialmente por la hija que comparten, Anita, de tres años.

La charla entre Pampita y Susana transcurrió en un clima tenso, con la conductora buscando declaraciones jugosas sobre la vida sentimental de la modelo tras su separación. Aunque Susana intentó ahondar en temas como un supuesto romance con Martín Pepa, Pampita fue clara y evitó caer en el juego: “Estoy conociendo a alguien”, respondió con una sonrisa.

MOritan 2.jpg Pampita

Pampita habló de cómo salió adelante tras su separación

La diva, sin embargo, insistió: “¡Es rapidísima! El duelo no lo hacés”. Ante esto, Pampita habló sobre cómo vivió las primeras semanas de su separación: “La primera semana no podía respirar, no podía hacer nada, no podía dormir, no podía moverme de la cama. Suspendí trabajos. Pero después tuve que levantarme, salir a trabajar y cumplir con mis compromisos”. En un mensaje cargado de determinación, agregó: “Mis hijos me vieron una semana así, pero después les mostré con el ejemplo que a la vida hay que ponerle garra”.

Pese a la insistencia de Susana por generar titulares, Pampita dejó en claro que mantiene una relación respetuosa con García Moritán en su rol como padre de Anita. “Estamos separados, pero seguimos juntos en la crianza”, destacó, poniendo énfasis en su intención de priorizar el bienestar de su hija por encima de cualquier diferencia personal.