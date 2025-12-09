El cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad

Este martes la atención está puesta en el cuarteto ya que en las próximas horas podría ser declarado por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Entre el 8 y el 13 de diciembre, Nueva Delhi, capital de la República de la India , será sede de la 20° sesión del Comité Intergubernamental de la Unesco, instancia en la que el Cuarteto obtuvo ese título mundial.

De acuerdo a lo publicado en Cadena 3 , Héctor “Pichi” Campana, secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la municipalidad de Córdoba destacó que las chances de lograr este reconocimiento internacional son altas.

Al mismo tiempo explicó que el proceso comenzó en 2022 en la gestión municipal de Martín Llaryora y continuo por el actual intendente Daniel Passerini. La propuesta fue elaborada en conjunto con la Cancillería y el Ministerio de Cultura de la Nación, y contempla aspectos centrales del género, como su identidad, su historia y las

En caso de aprobarse, el cuarteto se sumó a los tres elementos argentinos ya incluidos en la lista: el tango (2009, en presentación conjunta con Uruguay), el filete porteño (2015) y el chamamé (2020). "El cuarteto sería el cuarto elemento del país. Cuarteto, número cuatro… muchas coincidencias que ojalá hagan del mañana un día muy especial", expresó Campana en la previa a conocer los resultados.