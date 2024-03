El dato super picante de la separación de Sabrina Rojas y el Tucu López

SABRINA-ROJAS.jpg A Sabrina Rojas los unen el amor y la pasión, pero hay situaciones que complican la relación de pareja.

Por otro lado, la instragramer Pochi de Gossipeame, acotó que Sabrina subió a su Instagram historias donde se la podía ver en la obra y también al Tucu López. “Ellos no habían terminado en no muy buenos términos -continuó Facundo- por eso es alentadora esta situación para una reconciliación. Lo de Ulises Bueno fue sólo un rumor porque ellos grabaron un videoclip juntos. Yo estuve preguntado, le escribí a Rojas y nunca me respondió, pero hablé con gente del entorno de ambos y me dijeron que hubo un acercamiento importante, no público”.