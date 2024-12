El delicado momento de salud que atraviesa Adriana Salgueiro: "Acabo de operarme de..."

“Hola! ¿Cómo andan? Bueno, acá estoy compartiendo todo con ustedes, lo bueno, lo malo y en realidad lo quería hacer por tres razones”, comenzó relatando Adriana Salgueiro . Y enumeró: “La primera es porque me gusta compartir absolutamente todo con ustedes. La segunda, para agradecer porque acabo de operarme de un carcinoma que tenía en la nariz en el Hospital Británico donde me atendió la doctora Nati, que es una genia”

“La tercera idea era concientizar a la gente con el tema del cuidado del sol, porque yo hace 20 años que no tomo sol y me siguen saliendo estas cosas”, comentó sobre el problema de salud que padece desde hace ya varios años.

Sin embargo, pese a la preocupación Adriana Salgueiro llevó calma sobre su estado de salud actual: “Por suerte salió todo muy bien. Me lo hicieron con una cirugía especial que tiene que ver con con la cara. Y bueno, como digo yo, es una cosa menos que me tenía un poco preocupada”. Y cerró positiva: “Acá estoy, vamos para adelante todavía”.

Adriana Salgueiro contó por qué le diagnosticaron epiteliomas

Vale recordar que en 2020, Adriana Salgueiro anunció que le detectaron esta enfermedad: “Yo tengo ‘epiteliomas’ y en mi caso mínimo”. Por lo que ahondó y contó de qué se trata esta enfermedad y los cuidados que debe realizarse: “Toda la vida tengo que controlarme los lunares que me aparecen; si son malignos me los tengo que sacar”.

“La palabra cáncer da miedo, a mi me dio muchísimo miedo cuando me hablaron de un epitelioma. Estoy pasando un gran momento de mi vida, haciendo teatro y televisión. No quiero que digan que estoy enferma, porque estoy divina”, expresó con alegría.

Sin embargo, Adriana Salgueiro aclaró cuál es el accionar que debe tener ante la aparición de cualquier lunar: “Yo tengo epiteliomas y tengo que hacerme un mapeo de lunares y del cuerpo. Cuando detectan algo sospechoso, te hacen una biopsia, y si no pinta bien, te lo operan y lo sacan. Por este motivo tuve que dejar de tomar sol y cama solar. Yo me mataba con el sol y es residual, se va juntando con el tiempo. Hace 20 años que no tomo sol y aún hoy me siguen saliendo lunares que debo atender”.