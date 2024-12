¿Hay crisis entre Javier Mieli y Yuyito González? Habló la hija de la conductora

Brenda Di Aloy , la hija de Amalia Yuyito González , fue consultada sobre los rumores de una supuesta crisis en la relación de su madre con el presidente Javier Milei . “Voy a aprovechar para aclarar una cosa. A mí me dicen que no tengo otra cosa para hablar, y yo la verdad que no hablo de esto, me preguntan y respondo”, dijo.

Pero ella cree que siguen en pareja: "Están juntos. Ayer fueron juntos a la cadena nacional, ahí estaba mamá. Yo la veo muy contenta y es lo único que me importa. Los vi juntos el otro día, mi mamá sube historias desmintiendo. Yo la veo feliz y bueno, a no darle cabida a las fake news".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/desayunos12/status/1867219403827536206&partner=&hide_thread=false Brenda di Aloy habla sobre los rumores de separación entre Milei y su madre, Yuyito González: "Estoy ajena a la situación"



No te pierdas de lo mejor del Cantando del miércoles 11 de diciembre https://t.co/lmzRavLY6K pic.twitter.com/v3U3kk9X4W — Desayunos informales (@desayunos12) December 12, 2024

Horas atrás, la propia Yuyito había desmentido la crisis en su programa Empezar el día. Mientras Tan enamorado, de Ricardo Montaner, sonaba de fondo, la conductora habló del tema: “Qué hermoso. Te amo amor, cuanto más nos quieren herir, más potencian nuestro amor, cuanto más nos quieren hacer daño, más nos unimos, más nos fortalecemos. Te amo mi vida, te amo amor".

Jorge Rial dijo que subieron a Yuyito González "a los empujones" al balcón

En el pase con Gustavo “el Gato” Sylvestre en Radio 10, Jorge Rial introdujo a la audiencia en el escándalo: "No vi el discurso. ¿Por qué tendría que hacerlo? No había nada que me interesara, no tenía ninguna expectativa, nada, nada... estaba mirando una peli".

Cuando el conductor le garantizó que “no se había perdido nada”, el papá de More Rial sorprendió con su contestación. "Yo ya me lo imaginaba. Lo más lindo es todo el puterío alrededor de todo lo que pasó durante toda la tarde. Eso", advirtió el periodista.

Luego, Rial resumió de qué hablaba en pocas y separadas palabras: "el balcón, Yuyito, cómo la obligaron a ir". Descolocado, Sylvestre repreguntó "¿Cómo que la obligaron a ir?", a lo que el conductor amplió su información: "La obligaron a ir. Karina la había bajado. Eso es lo más interesante, porque Milei, Milei...".

Jorge Rial aseguró que Yuyito González fue obligada a ir con Javier Milei a la Casa Rosada.mp4

Sobre la continuidad del programa de Yuyito González, “Empezar el día” (Ciudad Magazine), Jorge Rial le respondió a su colega: "No, ya termina ahora. Si mide 0,0 para qué carajo querés un programa que no mira nadie". Frente a la posibilidad de que “se haga un llamadito” para revertir la situación, el periodista fue terminante.

“Yuyito tiene el boleto picado. Sí, tiene el boleto picado. Depende de una sola cosa para que se lo terminen de picar. Tiene el boleto picado en la relación. En la relación. La invitaron porque nosotros teníamos que no iba a ir, posta que no, y para no quedar como boludos la llevaron. Es más, la llevaron casi a los empujones. La sacaron del departamento. Eso sí es lindo. Después el discurso, ¿Qué te puede aportar Milei?”, cerró Rial.