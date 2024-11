Yuyito González amenazó con enviarle el "brazo armado" del Gobierno a Yanina Latorre

"Traten de no meterse con la familia, porque yo con la familia no me meto y me parece que ahí ya estarían derrapando mal. Ojo. Ojo no por nada que pueda yo hacer, yo no puedo hacer nada... pero las Fuerzas del Cielo operan. Nada, besos y más besos", expresó González con notable molestia.

Si bien desde el círculo de Yuyito relativizaron el comentario, lo cierto es que fue como mínimo polémico el uso de "Las Fuerzas del Cielo", considerando que días atrás se lanzó esa agrupación con un acto encabezado por Daniel Parisini, alias "Gordo Dan".

Aquel acto con estética fascista generó tensiones puertas adentro de La Libertad Avanza, y si bien referentes como Guillermo Francos y Luis Caputo intentaron minimizar el episodio, trascendió que hubo un tirón de orejas para los involucrados.

La pelea entre Yuyito González y Yanina Latorre

La polémica entre Yuyito y Yanina comenzó días atrás, luego de la visita de la mujer de Diego Latorre al programa de Susana Giménez. Durante su programa, González disparó una inesperada bala al afirmar que "Yanina conoce como nadie el tema de las humillaciones y de los cuernos... tiene un máster en el tema".

Yanina, fiel a su estilo, no dudó en responderle y en No tienen solución, el programa en el que participa en el canal de streaming Bondi, lanzó: "Prefiero saber de cuernos y de humillaciones, y no ser amante de presidentes y de tipos casados. Sobámela, Yuyito”.

“Que seas la novia de Milei, no te da para decir cualquier pelotudez... Explicame, sé de cuernos, sé de humillaciones. Y... me metieron un cuerno, lo perdoné, un polvo, lo vendieron, lo extorsionaron. ¿Qué querés que haga? Soy la víctima, Yuyo", agregó la polémica Latorre.

"A ver si algún asesor presidencial le enseña a la novia del presidente a tratar a las mujeres. No se bardea una mujer cornuda, sí se bardea una mina que es amante de tipos casados. ¡Quiero ver si te invita Susana y hacés once puntos! ¡Pedazo de fracasada! Me calenté. ¿Por qué me tienen que decir cornuda todos los días, bolu...? Estoy podrida que me digan cornuda", siguió enojadísima.

"¿A vos no te metieron los cuernos, Yuyito? ¿Estás segura? ¿Y a tu hija? Ojalá no le meta los cuernos Milei a Yuyo, porque hoy me enteré de unas cosas...", cerró filosa.

Con ese cierre, Yanina Latorre respondió al polémico comentario que hizo Brenda Di Aloy, hija de Yuyito González (e "hijastra" de Javier Milei, según sus propios dichos), en el que cruzaba a la panelista de LAM.

"Acá en el descargo que hice nunca la metí a tu hija, lo que pasa es que tu nena en el Cantando habló de mí, obviamente me calenté y le contesté. Son mediáticos y después se hacen los cultos, sos una maleducada, Yuyito", señaló Latorre, que terminó tratándolas a ambas de "cornudas".