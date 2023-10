El desconocido pasado como futbolista de Barby Franco antes de ser famosa

Barby Franco a los cuatro años junto a su mamá Verónica 1200 x 678.jpg Instagram @barbaritafranco21

“Tuve una infancia súper híper dura, eso me hizo fría, soy muy fría. A mi padre lo tuve, pero no lo tuve. Él era alcohólico, es una enfermedad de mierda porque lo tenía y no lo tenía y si lo tenía, venía y nos cagaba a trompadas a las dos (por su mamá”, relató en una de las tantas oportunidades que fue invitada a la mesa de Mirtha Legrand.

En ese contexto, entre las carencias y los excesos del padre y la violencia, el fútbol era mucho más que un deporte o un hobby. Según su propio relato, era una vía de escape a situaciones inapropiadas, una forma de conectarse con otros niños y realizar actividad física.

En qué momento Barby Franco comenzó a jugar al fútbol

Si bien Barby Franco es una reconocida fanática de Huracán, cuando tenía 9 años jugó en las inferiores de Boca Juniors. Lejos de los estereotipos que imperaban en aquella época, la hoy modelo e influencer se divertía junto a su amigos.

“Tenía 13 o 14 años y jugaba al fútbol. Y lo hacía muy bien”, reveló ante la atenta mirada de la diva de los almuerzos. Sin embargo su madre le tiró los botines y la anotó en una escuela de modelos, otro de los intereses que ya manifestaba desde muy pequeña. Así descubrió las pasarelas, ese ambiente donde forjó una carrera.

Claro está que Barby Franco jamás olvidó su pasado como futbolista. Atentos a ello, desde la campaña Pink Soccer la convocaron para armar un partido a beneficio en el corazón de la villa 21, muy cerca de donde ella se crió. Pero esa no fue la única que vez que volvió a calzarse los botines. Poco antes de la pandemia de coronavirus, Barby Franco fue convocada por la revista Caras para realizar una producción donde también hubo una pelota de fútbol.

Los comienzos de Barby Franco en el modelaje y la TV

Barby Franco comenzó a trabajar en el mundo del modelaje y las promociones poco antes de alcanzar la mayoría de edad. Luego su participación en el programa El último pasajero, segmento que conducía Guido Kaczka por eltrece, le abriría la puerta a otras experiencias.

Barby Franco juega el fútbol en una cancha de césped sintético de la villa 21 de la Ciudad de Buenos Aires.mp4 Barby Franco juega el fútbol en una cancha de césped sintético de la villa 21 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Instagram @barbaritafranco21

“Diecinueve años, una niña llena de ilusión que sólo le preocupaba su felicidad y su sueldo para llevarle a Vero (su mamá) y ayudarla a pagar el alquiler del departamento porque ellas querían un futuro mejor”, escribió en un posteo de Instagram donde también reflexionaba sobre el bullying y los comentarios de haters”.

Entre los comienzos como “azafata” de un reconocido programa de TV hasta convertirse en la influencer líder de las redes sociales pasó mucha agua bajo el puente. Pero gracias a su entereza y al apoyo de su familia, Barby Franco puede decir que lo logró.

Barby Franco demuestra que sabe lo que es el arte de los jueguitos 1200 x 678.jpg Barby Franco demuestra que sabe lo que es el arte de los "jueguitos" con la pelota. Instagram @barbaritafranco21

En 2011 comenzó la relación con el abogado mediático Fernando Burlando, un quiebre que marcó su vida porque se convirtieron en una pareja con enorme repercusión en el mundo del espectáculo, sino porque fruto de esa relación nació Sarah, una hija muy buscada que requirió que se someta a tratamientos de fertilidad.

En 2014, Barby Franco participó del programa Soñando por Bailar, que conducía Viviana Canosa. Si bien fue eliminada del segmento, mese más tarde tuvo revancha en ShowMatch: realizó una coreografía junto a Burlando y la rompieron bailando "La pollera amarilla", el éxito de Gladys "La Bomba" Tucumana.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de (@barbaritafranco21)

Barby Franco integró dos elencos de obras teatrales. En primer lugar el del espectáculo infantil que encabezaba Jésica Cirio, Alicia, ¿qué hay del otro lado? (Teatro Astros, 2016). En segundo, el del musical Mahatma (Teatro Luxor e Villa Carlos Paz, 2017) bajo la dirección del coreógrafo Flavio Mendoza.

Hoy Barby Franco cuenta con más 1,9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y reparte su vida entre su trabajo, su pareja y su hija Sarah, que nació el mismo día que la Selección argentina se consagró en el Mundial de Qatar y está próxima a cumplir su primer año de vida.