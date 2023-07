Las impresionantes fotos del avión privado donde viajaron Burlando y Barby Franco a Bariloche

Desde el nacimiento de Sarah, Barby Franco no paró de compartir con sus seguidores cada uno de los hitos de su hija. Por eso, el viaje en avión para que conociera la nieve junto a Fernando Burlando no podía pasar sin que lo mostrara en sus redes, pero claro, la mayoría se quedó encantado con el increíble lujo de su avión privado.

Barby, siempre atenta a los detalles, compartió fotos de su pequeña hija disfrutando del avión. En una de las imágenes, se ve a la niña luciendo un adorable look total pink para enfrentar el clima invernal. En otra foto, Sarah posa en la cabina del piloto, mostrando su entusiasmo por el emocionante viaje que estaban a punto de emprender.

Barby Franco 1.jpg

La modelo expresó el entusiasmo de su hija con las palabras: "Y un día mis papás me llevaron a la nieve... ¡Y me encantó! El año que viene me van a ver esquiando". Sin dudas, una tierna declaración de la pequeña viajera.

Siempre presente en las redes sociales, Barby Franco compartió sus momentos más especiales del viaje, por lo que no pasó desapercibido el jet privado en el que llegaron a su destino. La pareja disfrutó del máximo confort y lujo en un avión de tamaño mediano, con 10 asientos especialmente diseñados para el máximo confort. El interior del aeroplano presentaba detalles en madera y cuero, brindando una experiencia de vuelo sumamente placentera.

Barby Franco 2.jpg

Las fotos de Barby Franco dentro del avión, disfrutando del servicio de catering y bebidas, causaron revuelo entre sus seguidores, quienes no tardaron en comentar y compartir su entusiasmo por el exclusivo viaje en la Patagonia argentina.

No es la primera vez que la beba viaja en avión, sin embargo, en las dos anteriores ocasiones también había sido en un avión privado. Esto se dio cuando la pareja y su hija viajaran primero a Uruguay a pasar unos días en Punta del Este y luego a las Cataratas del Iguazú.