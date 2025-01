El desconsolado llanto de Ingrid Grudke al contar los detalles de la infidelidad de su pareja con su sobrina

Ingrid Grudke sufrió la peor traición de parte de su ex pareja y su sobrina, y ahora contó desgarrada los detalles.

Grudke también explicó que Colantonio intentó buscar una solución a través de terapia, pero para ella la traición fue irreparable. "Desde septiembre, él me pidió que fuéramos a un profesional para explicar lo que pasó, porque yo no lo entiendo", contó.

Ingrid Grudke contó detalles de la infidelidad que sufrió

Además, Ingrid destacó que este episodio no solo la afectó a ella, sino también a su sobrino Santiago, quien era el esposo de Andrea en el momento de la infidelidad. "Lastimaron a una persona que quiero mucho, a mi sobrino Santiago. No puedo creer que alguien del núcleo familiar me hiciera esto", expresó con dolor.

Durante la emisión del programa, Karina Mazzocco reveló cómo se descubrió la relación oculta entre Colantonio y Andrea. Según contó, fue Santiago quien encontró la evidencia en la computadora de su esposa. "Santiago autorizó a Ingrid a contar la verdad: fue él quien encontró los chats en la computadora de Andrea un día que ella dejó el chat abierto. Tuvo toda la prueba delante de sus ojos", relató la conductora, destacando el impacto que tuvo esta situación en la familia.

Ingrid 1.jpg Ingrid Grudke

El durísimo momento que vive Ingrid Grudke

El dolor de la traición afectó gravemente la salud de Ingrid, quien confesó que llegó a tener la presión arterial por las nubes y que incluso tuvo dificultades para caminar debido al estrés. "No quería que mi mamá, que tiene 81 años, me viera tan destruida", compartió entre lágrimas.

A pesar de todo, la modelo mostró fortaleza y aseguró que está enfocada en superar este difícil momento. "No esperaba que esto me pasara. Es algo que te destruye, pero también sé que no soy la única. Esto le pasa a millones de personas en el mundo", reflexionó.

El testimonio de Ingrid Grudke no solo expone una dolorosa experiencia personal, sino que también abre el debate sobre las traiciones familiares y el impacto emocional que tienen en quienes las sufren. Mientras busca reconstruir su vida, la modelo deja un mensaje de resiliencia y fuerza para quienes atraviesan situaciones similares: "Por más difícil que sea, de esto también se sale".