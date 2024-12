El desgarrador mensaje de Luis Ventura para despedir a Jorge Lanata

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/1873832813746937943?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet&partner=&hide_thread=false VENTURA SE QUIEBRA AL RECORDAR A JORGE LANATA. pic.twitter.com/PBuXcqikFv — Real Time (@RealTimeRating) December 30, 2024

"Tituló en Noticias: 'Nunca trabajaría en Clarín'. Y terminó no solo trabajando en Clarín sino que abrazando a todo el Grupo Clarín con Radio Mitre a la cabeza. Despidiéndose con una Isabel Sanchez quebrada, llorando. Y todo con un mantenimiento estructural y arquitectónico para que él pueda mantener a su familia. La asistía ecónomicamente poniendo hasta el último segundo de su vida", recordó el periodista.

"Por supuesto que no estuve de acuerdo en muchas cosas con él. Pero me enseñó muchas otras. He sido cabeza de publicaciones, de mensajes, de radios, de micrófonos, y me he comido pij*s que no me tenía que haber comido. Que duelen, que le duelen a tu familia. Por eso muchas veces me sentí solo. Por eso es una mala compañera el revolver al lado. Por eso nunca quise comprarme un arma. Porque en esos momentos hay que estar debajo de este pellejo. Y muchos de esos momentos Jorge me los transmitió. Su soledad y su infancia al lado de su madre que no hablaba", cerró Ventura a quién se lo vio muy dolido por la muerte de su colega.

Dolor por la muerte de Jorge Lanata: la despedida de sus colegas en las redes sociales

Hace minutos se confirmó la triste noticia de la muerte de Jorge Lanata, quizás el periodista más influyente de la Argentina que, con su estilo disruptivo y sus investigaciones anticorrupción supo hacer abrir los ojos a los argentinos sobre lo que pasaba en la esfera política. Con una pluma filosa, único e irremplazable, tras su muerte sus colegas y amigos lo despiden con tristeza en las redes sociales.

Murió nuestro querido compañero Jorge Lanata, escribió Radio Mitre en su cuenta de X, donde el periodista tenía su programa diario "Lanata Sin Filtro". “Murió Jorge Lanata, un ícono del periodismo argentino", publicó TN, medio en el que supo tener varios exitosos programas periodísticos y de entrevistas.

“Murió un emblema del periodismo. Un genio valiente y creativo que todo lo que toco lo convirtió en un éxito. En el periodismo gráfico, en la tele y en la radio fue innovador como el principal freno para que el kirchnerismo no nos convirtiera en Venezuela”, escribió su colega y amigo Alfredo Leuco en X.

En tanto que la periodista y amiga de Lanata, María Julia Oliván escribió: “Lanata love forever. Dolor infinito en este primer día de mi mundo sin Jorge. Quisiera estar en buenos Aires y salir corriendo a abrazar a la familia que quiero tanto. Un día de mierda para el periodismo. Y para todos los que lo queremos”. “Que triste. Te quiero amigo. Compartimos los últimos 3 años en @radiomitre y fue un honor para mí tu amistad. Fuiste clave en los últimos 20 años de Democracia y la Argentina te lo agradece”, escribió el periodista Eduardo Feinmann.

Por su parte, Joni Viale lo despidió con un sentido mensaje: “Gracias Lanata. Tu periodismo brillante, audaz y certero contribuyó a que esta hermosa Argentina no caiga en una chavización sin retorno. Gracias para siempre. Intentaremos sostener tu legado”. “Murió #Lanata. Que encuentres La Paz querido Jorge. Tan generoso con todos, tan valiente, tan pionero”, escribió Ángel de Brito en su cuenta de X. El mensaje fue resposteado por el también periodista Luis Novaresio.

