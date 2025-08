El despiadado comentario que enojó a María Belén Ludueña en redes

"Volví ayer de mis vacaciones, yo estaba feliz, me mostré tal cual soy. Yo no uso filtros, pero no porque no quiera usarlos o los critique, sino porque no sé usarlos. No me adapto a estas nuevas tecnologías. Entonces me mostré tal cual natural, y llega un comentario bastante malicioso que tenía que ver con mis flotadores básicamente" reconoció Ludueña.

¿Qué decía ese mensaje? Lo siguiente: "Ah, tampoco tenés el lomo. Llegás a la menopausia y esos tremendos flotadores salen como locos". Ludueña retomó el tema. "Voy a decir algo: yo tenía todos comentarios lindos, comentarios de gente que te quiere, o gente que no, gente que está en redes para criticar, y quise visibilizar este. No porque me haya molestado sino porque los que estamos en la tele también tenemos que concientizar".

La respuesta de María Belén Ludueña a su hater

"Estas cosas ya no pueden suceder más. Las nuevas generaciones son muchos mas conscientes de esto y están todos repitiendo 'no se opina de los cuerpos ajenos'", comenzó diciendo María Belén Ludueña.

"Quizás este comentario malicioso hace 15 años me hubiera afectado muchísimo más porque tuve una adolescencia donde me importaba la imagen. Después con los años aprendí a aceptarme y yo la verdad me siento super feliz a mis casi 40 sin filtros y al natural", explicó.

"Y no me interesa ni soy ejemplo de nada. Ni de que todas tienen que ser como yo o todas tienen que ser flacas, no. Levantar este tipo de comentarios sirve para concientizar a una sociedad que cada vez es más cruel y más impune. Que se compren una vida y chau. A mi que me digan flotadores me nefrega" cerró Ludueña.