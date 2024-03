El desubicado comentario de Alfa a Furia por el que piden que lo echen de Gran Hermano

Mientras se instalaba en la habitación femenina, Alfa no pudo evitar comentar sobre los tatuajes de Furia, particularmente uno con temática oriental en la espalda. "¡Epa!", exclamó Alfa al ver el tatuaje, desatando una serie de comentarios inapropiados. "Está para darle al guerrero. Está para voltearse al guerrerito ese. Para clavarle así de atrás", lanzó de manera directa, provocando risas en Furia, quien no tardó en compartir la anécdota con otros compañeros.

La reacción en las redes sociales no se hizo esperar. Los seguidores de Furia expresaron su descontento con la actitud de Alfa, solicitando su expulsión con mensajes como "Alfa al 9009". No solo el comentario hacia Furia causó controversia, sino también su enfrentamiento con Catalina Gorostidi, lo que ha generado divisiones internas entre los participantes, incluida la misma Furia.

La particular relación entre Alfa y Furia en Gran Hermano

El encuentro entre Alfa y Furia ha sido interpretado como un punto de inflexión en la dinámica de la casa, generando tensiones y marcando una clara división entre los seguidores del reality. Mientras tanto, en las redes sociales, la discusión sobre el comportamiento de Alfa no hace más que crecer, dejando en duda su permanencia en el programa.

Embed “Alfa”



Porque ya le tiró onda a Furia:



ALFA: "Epa".



FURIA: "Viste tengo un re tatuaje (en la espalda), es un guerrero samurai".



ALFA: "Está para darle al guerrero, está para voltearse al guerrerito ese y clavarle así de atrás".



pic.twitter.com/ZB3pHpBZWS — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 26, 2024

Además, si algo faltaba, en la noche del lunes se dividió la casa por el ingreso de Ariel. "Yo no voy a ser tu amigo jamás", advirtió Alfa cuando vio a Ariel Ansaldo entrar con su valija a la casa. Es que el jugador hizo su primer ingreso en medio del "Congelados" donde le regresó a Juliana su reno Cariño que horas antes había salido volando de la casa. "Big Ari se queda por unos días y mañana va a nominar", dijo Santiago del Moro en diálogo con los participantes.

La pelea de Alfa y Ariel

El enojo y malestar de Alfa era inevitable y amagó en reiteradas oportunidades con abandonar el juego. "Sos un jugador de toda la cancha. Hay gente que te quiere y gente que no. Esto es un juego de convivencia. El dueño de esa casa es el Big. No te enojes Alfa", advirtió el conductor del ciclo de Telefe pidiéndole que no tome esa decisión. Claro que en caso de irse, la estrategia de la producción de Gran Hermano llegaría a su fin ya que la idea original es producir contenido divertido y alguna que otra pelea.

"No soporto escucharle la voz. No estoy cómodo", reconoció Alfa que se convirtió en la edición pasada en uno de los jugadores más polémicos.