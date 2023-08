El dolor de Cristina Pérez por la muerte de su mamá: así la despidió

316028356_995878857853708_132353869297492171_n.jpg El saludo de Cristina Pérez en el último cumpleaños de su mamá

Cristina, que estaba por emprender sus vacaciones en los próximos días, había compartido este domingo una postal en sus redes sociales con el sobre que contenía su voto y escribió: “El privilegio de vivir en democracia y elegir en libertad”

La presentadora se había referido a la salud de su mamá que tenía 74 años en una entrevista con Sebastian Soldano para Teleshow hace un tiempo: “Yo trato de ayudarla con mis herramientas, pero aprendí que debo aceptar las suyas. Comprenderlas y comprenderla. Por ejemplo, hace cinco años que le pido que haga kinesiología, que considere sus beneficios, y ella se niega. Sí, claro que me frustro. Pero no puedo transferirle mi experiencia”.

“Tal vez parezca una tontería lo que estoy diciendo, pero no lo es. Porque intento que se mantenga fuerte en transcurso de su enfermedad. Y me angustia no saber cómo ayudar. A veces te sentís inútil, insuficiente. El tiempo nos hace padres de nuestros padres, pero son ellos los que siempre y finalmente tienen esa gota de sabiduría que necesitamos en el momento exacto más allá de los avatares de la vida que nos aquejen”, reflexionó.