El drama que sufre la familia de Analía Franchín con el Alzheimer: "Tengo miedo"

La panelista de A la Barbarossa reveló una triste historia famialiar y no puedo evitar llorar ante el doloroso recuerdo.

ANALIA FRANCHIN.mp4 Analía Franchín se emocionó al recordar a su abuela y su tía que sufrieron Alzheimer.

La historia de David Bisbal tocó una fibra muy íntima en Analía Franchín, que antes de ver el type dijo: "quiero contar una experiencia personal muy cortita. Yo tuve a mi abuela y a mi tía abuela, las dos con Alzheimer".

LA TRISTE HISTORIA DE ANALÍA FRANCHÍN

Entonces, Analía relató la historia de sus familiares: "La situación parece graciosa pero en realidad es muy triste. Una se llamaba a Tota y la otra Otilia. Entonces, Tota le preguntaba a Otilia: '¿Sabés donde está Otilia?', y Otilia le decía: 'Está con Tota en Rosario'. Estaban hablando entre ellas, que eran hermanas y tenían ochenta y pico de años".

Al borde del llanto, la panelista contó cómo se vive tener a un ser querido atravesando esta enfermedad. "Este desprendimiento que se hace del conocimiento hacia el otro, que es tu papá, tu abuelo y no te reconoce, es durísimo". Y expresó su temor por los antecedentes familiares. "Tengo miedo", confesó, pensando en su futuro.

Pía Shaw agregó que ella también vivió de cerca los efectos del Alzheimer en un ser querido. Y aportó un detalle fundamental: "Es muy importante la contención para quien ayuda al paciente que tiene Alzheimer. Es una enfermedad que no la entendés, que no la podes aceptar, que no tiene remedio".