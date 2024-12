El dramón de Jimena Barón tras su vuelta de Tailandia

Jimena Barón, actriz, cantante e influencer argentina , vivió días intensos tras regresar de un viaje laboral en Tailandia con una reconocida marca de joyas internacional. La intérprete de La Cobra fue una de las figuras destacadas del evento, no solo por su carisma y humor, sino también por compartir cada detalle del viaje con sus seguidores. Sin embargo, su regreso estuvo marcado por un dramático periplo aéreo que combinó largas horas de vuelo, escalas imprevistas y condiciones climáticas adversas.

Barón fue seleccionada para reemplazar a Wanda Nara en el exclusivo viaje, lo que generó gran expectativa entre sus seguidores. Durante su estadía, la artista compartió momentos únicos desde el país asiático, mostrando sus looks, anécdotas y el contacto cercano que tuvo con otras figuras públicas. Además, destacó el valioso gesto que tuvo con una trabajadora del hotel que limpiaba su habitación, un detalle que no pasó desapercibido entre sus fans.

“Desde que me llamaron para el viaje, fue toda una aventura. Lo viví con mucha intensidad y me divertí mucho”, expresó Jimena en sus redes sociales, donde relató todo con su característico humor.

Jimena Baron 1.jpg Jimena Barón y su mal momento

El complicado momento que vivió Jimena Barón

El regreso a Buenos Aires estuvo lejos de ser tranquilo. Tras 35 horas de viaje y varias escalas, el avión que trasladaba a Barón se encontró con una tormenta eléctrica que impidió el aterrizaje en Ezeiza. En sus historias de Instagram, Jimena relató en tiempo real lo que estaba ocurriendo. “Nos dijeron que hay una tormenta eléctrica demasiado intensa. Aterrizamos en Paraguay y nos quedaremos arriba del avión esperando a que el clima mejore”, escribió, mostrando una selfie con rostro de hartazgo.

A pesar de la situación, Barón no perdió su sentido del humor. Publicó una imagen de la película Matilda, en la que la protagonista camina sola al colegio, y agregó: “Momo, el lunes yendo al colegio”, haciendo referencia a su hijo. También bromeó sobre la incertidumbre del destino final del vuelo: “No sé si voy a Buenos Aires, a Perú o si me quedo a vivir en Paraguay”.

Jimena Baron 2.jpg Jimena Barón y su mal momento

Jimena Barón volvió a la Argentina

Jimena Barón, quien admitió tener miedo a volar, expresó su preocupación cuando la tripulación anunció que intentarían aterrizar en Buenos Aires esquivando la tormenta. “Llenaron nafta a tope y van a intentar aterrizar. Odio volar y esta situación no me agrada para nada”, confesó. Además, compartió una charla con un tripulante que buscó tranquilizarla: “Me dijo: ‘Vos sentate y quedate tranquila, a menos que no nos veas tranquilos a nosotros’”.

Finalmente, el avión logró aterrizar en Ezeiza tras varios intentos, lo que Jimena celebró con alivio. “Le dimos tres vueltas, pero aterrizamos”, escribió en sus redes junto a una foto del recorrido de la aeronave. Minutos después, la artista mostró su reencuentro con su hijo Momo y su pareja, Matías Palleiro, quienes la esperaban en el aeropuerto.