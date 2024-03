El durísimo momento de salud que vive el hermano de Jimena Barón

En medio de la situación que vive con su ex pareja y padre de su hijo Momo, Daniel Osvaldo, Jimena Barón sigue sumando preocupaciones, luego de que se supiera que su hermano Federico está también atravesando un problema de salud.

Es que debido a la revelación de Daniel Osvaldo de que está sufriendo depresión, varios medios se comunicaron con Fede Barón, para saber si tenía alguna opinión sobre lo que había dicho el padre de su sobrino. Lejos de querer opinar, el hermano de La Cobra prefirió no hablar sobre la actual situación de salud mental de su ex cuñado, pero si reveló los problemas que él venía sufriendo.

“Estoy tratando de recuperarme en la cama, es durísimo, no sabés cómo pega, nada que ver con el COVID”, explicó el hermano de La Cobra. A pesar de eso, Jimena Barón aún no dijo nada del tema, aunque si salió a hablar luego de las palabras de su ex pareja.

Qué dijo Jimena Barón tras la palabra de Daniel Osvaldo

“Me hubiese gustado que los chicos sean prioridad y poder protegerlos de todo esto que me entero por el mismo video de Instagram que vieron ustedes”, comentó Jimena Barón y agregó: “Yo no tengo la posibilidad de quedarme en mi casa, esquivando las preguntas que esto genera. Tengo que ir a trabajar, ir a buscar a mi hijo al colegio y llevarlo a hacer deporte. Soy una mamá que a pesar de todas las que pasó (incluyendo problemas de salud mental) se ocupa sola hace 10 años, 24/7 de su hijo”.

Jimena Baron 2.jpg El comunicado de Jimena Barón

“El papá de mi hijo siempre contó conmigo, siempre estuve y siempre estaré. Y siempre se alejó por decisión propia sin darnos explicaciones”, sumó Jimena Barón antes de cerrar: “Por favor, mi hijo es menor de edad y mi prioridad es que esté bien, que siga con su vida normal, cuidarlo y protegerlo siempre”.