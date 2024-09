El duro palo de Juana Viale a Ventura y APTRA por su abuela: "No puede ser"

La conductora no dudó en mostrar su enojo en la previa a la entrega de premios más importantes de la televisión argentina.

En la previa de los Premios Martín Fierro 2024, Juana Viale no dudó en expresar su descontento con la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) por la falta de nominaciones a su abuela, Mirtha Legrand, en la categoría de “Mejor conducción femenina”. Durante una entrevista con Pía Shaw, quien cubría el detrás de escena del evento en el Hotel Hilton de Puerto Madero, la actriz y conductora se mostró honesta y contundente al criticar la decisión de APTRA, dejando en claro que consideraba injusto que Mirtha no estuviera entre las nominadas.

“Me parece cualquiera que no hayan nominado a mi abuela a mejor conductora”, señaló Juana desde su habitación en el Hilton, donde se estaba preparando para la gala. Aunque este año ella no estaba nominada, decidió acompañar a su abuela en este evento tan especial. Juana detalló que eligió maquillarse y peinarse en el hotel debido a que se encuentra ensayando para una obra de teatro que estrenará en las próximas semanas, lo que le dejó poco tiempo para arreglarse.

A lo largo de la entrevista, Juana fue contundente al referirse a la ausencia de su abuela en la terna de conducción femenina. “Es un divague”, aseguró, en alusión a la decisión de APTRA de no incluir a Mirtha en la categoría, que este año está compuesta por Georgina Barbarossa, Carmen Barbieri, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Mariana Fabbiani y Lizy Tagliani.

A pesar de que el programa de Mirtha sí recibió una nominación en la categoría de “Interés general”, Juana no ocultó su frustración: “No me cayó bien. El esfuerzo de mi abuela y toda la producción merecían más reconocimiento”. La relación entre Juana y Mirtha ha sido muy cercana, y en eventos tan importantes como los Martín Fierro, Juana siempre trata de estar presente para acompañar a su abuela.

Juana Viale 2.jpg Juana Viale

El gran momento de Juana Viale

Este año, sin embargo, ella será la única de la familia que estará junto a la diva de 97 años, ya que su hermano, Nacho Viale, no se encuentra en el país, y su madre, Marcela Tinayre, decidió quedarse cuidando a los hijos de Juana. “Siempre estoy presente cuando lo desea en este evento tan especial”, dijo Juana Viale, reafirmando su compromiso con Mirtha en este tipo de ocasiones.

Cuando Pía Shaw le preguntó si creía que la no nominación de su abuela era un “mimo” que debería haberse hecho por su trayectoria, Juana fue directa: “Me parece que la terna a Mejor conducción mi abuela lo tiene más que merecido. Por lo menos estar nominada. El no estar me parece es poco criterioso”. La actriz dejó claro que, a pesar de los rumores de que Mirtha podría haber ganado este año el premio, lo importante era que se le reconociera su trabajo y dedicación: “El rumor era que ella lo iba a ganar. Pero si merece ganárselo. Si ganó los que ganó”.