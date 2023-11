El enojo de Gonzalo Valenzuela cuando le preguntaron por su casamiento

En un principio, el actor intentó esquivar la respuesta recurriendo al humor humor, pero ante la insistencia del periodista terminó demostrando su fastidio sin filtros. “¿Cansado? ¿Se me nota?” , bromeó, tratando de eludir el tema que tanto le molestaba.

GONZALO VALENZUELA.mp4 Gonzalo Valenzuela mostró su malestar cuando en la televisión chilena le preguntaron si se había casado en Las Vegas.

“¿Cansado y casado? Esa pregunta te la van a hacer también mañana o pasado mañana”, insistió el periodista, dando cuenta de la filtración del secreto de la boda en la ciudad de los casamientos express. “¿Es cierto o no es cierto?”, insistió el entrevistador.

LA EXTRAÑA REACCIÓN DE GONZALO VALENZUELA

Tratando de mantener el buen humor, el ex de Juana Viale se dirigió a la cámara y dijo: “Lo vamos a dejar aquí. No se pierda la próxima entrevista”, intentando dar por terminado el tema. Ante la requisitoria del periodista, que quiso saber por qué no quería hablar, el actor dejó ver su enojo.

“¿Qué sabés tú? No sé qué responderte. Tengo la opción de no responderte... Dejémoslo ahí. Nadie lo sabe. Nadie sabrá”, dijo, notoriamente molesto. Y se sacó el micrófono, generando una mirada de estupor de su entrevistador. Al ver que lo había sorprendido, Valenzuela preguntó: “¿No hemos terminado? Dijiste que era la última”. Y se volvió a sentar frente a Candía, quien aprovechó para insistir: “¿Pero estás casado?”.

GONZALO-VALENZUELA.jpg La foto con la que Gonzalo Valenzuela y Kika Silva confirmaron su boda.

"¿Vas a continuar? Estoy cansado de preguntas que ya está claro que no te voy a responder y vas a seguir insistiendo. Veo que no has hecho el trabajo de informarte. Tú sabes la respuesta”, disparó Valenzuela tratando de dar por cerrado el tema.

A lo que Candía respondió: “Yo sé la respuesta”, dejando claro que si bien se negaba a confirmar sus nupcias, Valenzuela había dado el sí en Las Vegas. Poco después de que saliera al aire la entrevista, el actor y la modelo decidieron blanquear la situación.

“Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas", escribieron en una publicación conjunta de Instagram donde se los ve a los dos en diferentes fotos, vestidos de blanco, bajo un cartel luminoso que anuncia “Married in Fabulous (casados en la fabulosa) Las Vegas, Nevada”, confirmando lo que ya era un secreto a voces.