El enojo de Yanina Latorre en medio del drama por la trágica muerte de Mila Yankelevich

Entre las múltiples voces que se hicieron escuchar —como Marcelo Tinelli, Pampita, Nico Vázquez y Benjamín Vicuña—, destacó también la reflexión de Yanina Latorre, quien, a pesar de estar de vacaciones en la misma ciudad donde ocurrió la tragedia, decidió tomarse un momento para expresar su angustia desde su cuenta oficial de X (ex Twitter).

Latorre no solo se solidarizó con la familia Yankelevich sino que también enfrentó un episodio desafortunado en medio del duelo colectivo. Una cuenta anónima en redes sociales, que se hacía pasar por una fanática de ella, apuntó contra China Suárez por publicar una foto en un barco el mismo día en que se conoció la noticia de la muerte de Mila. “Le acaba de morir en un barco Mila Yankelevich (7 años), nieta de Cris Morena, ¿y la China Suárez sube esto? (Una foto en un barco) Ella hace cualquier cosa por ser el centro de atención”, decía el posteo.

Yanina 2 El mensaje de Yanina Latorre

El enojo de Yanina Latorre

Ante esto, Yanina no dudó en desmentir su vinculación con ese mensaje y aclaró públicamente: “Esta cuenta no soy yo. Es fake. ¿Por qué no usas tu nombre y tu foto?”, escribió en un mensaje que buscó despegarse de esa opinión y evitar que su imagen quedara asociada a una polémica en un momento tan delicado.

El fallecimiento de Mila ha dejado una herida profunda en el ambiente artístico, no solo por el impacto de la noticia en sí, sino también por tratarse de la nieta de una de las figuras más queridas y admiradas de la televisión argentina. Cris Morena, creadora de éxitos televisivos como Chiquititas y Rebelde Way, recibió un aluvión de muestras de cariño por parte de ex colaboradores, artistas y seguidores que crecieron con sus contenidos y hoy empatizan con su dolor.