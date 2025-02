El escándalo de Martín Bossi: denunció a su empleada por un supuesto robo millonario

El humorista contó desencajado el drama que se vió involucrado y relató los detalles del robo que sufrió por parte de su ex empleada.

Martín Bossi se convirtió en el centro de una grave denuncia luego de revelar que fue víctima de robos reiterados por parte de una exempleada doméstica que trabajaba en su domicilio. Según el relato del humorista, la mujer no habría actuado sola, sino que operaba en complicidad con miembros de su familia, lo que lo llevó a iniciar una demanda penal en su contra.

La denuncia de Martín Bossi y la investigación personal

"Durante tres meses la filmé. Le hice un seguimiento. Me robó mucha plata y lo preocupante es que actúa en conjunto con su familia", afirmó Bossi en el audio que envió a sus vecinos. Según sus declaraciones, la exempleada ya habría cometido otros delitos en otras casas y su modus operandi incluiría la complicidad de personas cercanas a ella.

El actor, además, señaló que un vecino suyo también fue víctima de la misma persona. "No quiero dar el nombre del vecino que me llamó y que también le robó", mencionó, dejando en claro que su denuncia no era un caso aislado, sino parte de un patrón de robos que se habrían repetido en el barrio.

Pedido de seguridad y alerta a las autoridades

Ante la gravedad de la situación, Bossi decidió llevar su caso a la justicia y presentar una denuncia penal contra la mujer. Además, en su mensaje fue tajante sobre la necesidad de impedir su reingreso a la zona donde reside: "Si llega a entrar al barrio, tendré que poner un patrullero porque ya hay una denuncia penal. No sería lindo".

El actor también aseguró que buscará la manera de que la información sobre la exempleada se difunda en otros barrios privados para evitar que continúe con su accionar delictivo en otros hogares. "Voy a hablar con las autoridades para que esto circule en todos los countries para que esta persona no haga más daño porque no es la primera vez que lo hace", afirmó con preocupación.

Por otro lado, en su audio, Bossi dejó en claro su indignación y su deseo de que se tomen medidas estrictas: "Ojalá que las autoridades le prohíban terminantemente limpiar porque es muy peligrosa".