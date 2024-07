El escándalo que armó Furia en la última noche de GH que enojó a Del Moro

Durante la gala del día después, donde se entregaron diversos premios a los jugadores, Juliana volvió a captar la atención por su actitud desafiante. Los premios fueron votados por los propios participantes, y Juliana recibió junto a Manzana el galardón a "Mejor pelea". Sin embargo, no se mostró satisfecha con el reconocimiento y comentó irónicamente: "Bueno, yo no creo que me tenga que ganar este premio, sino el premio por los 17,2 de rating", refiriéndose al promedio oficial de audiencia que logró el programa.

A lo largo de la gala, Juliana no dudó en expresar su frustración. "Gracias a todos los streamers por hacerme la campaña en mi contra, y a todos mis compañeros por hacerme la campaña en mi contra. Ya me tienen afuera, saben cómo me pongo", dijo.

El enojo de Furia tras ganar el premio del “Jugador preferido”

El momento más tenso de la noche llegó cuando se anunció el premio al "Jugador preferido". Santiago del Moro anunció que Juliana había ganado la votación, pero su reacción fue de escepticismo. Tras recibir el premio de manos de Laura Ufbal, decidió colocarlo sobre el escritorio del conductor y volvió a sentarse, claramente molesta.

Juliana explicó su enojo y dedicó el premio al presentador del programa: "Cuando uno tiene una actitud positiva, depende del modo lo toman como negativa. Esto pasó durante todo el juego. Por qué se lo doy al conductor el premio: porque él se bancó todo esto". Luego, añadió: "Yo soy una mujer, en la sociedad a muchos no le gustan que las mujeres digamos cosas. Pero no solo soy mujer, soy pelada, y soy tatuada. Él me defendió en todas, hasta cuando no tendría que haberme defendido. No soy su prima, no soy su familia"

Furia 1.jpg Furia tras su salida de la casa de Gran Hermano

El enojo de Furia con un productor

La final no estuvo exenta de controversias. Durante la transmisión, se viralizó en redes sociales un video donde se vio a Juliana insultando y gritándole a un productor detrás de escena. Los seguidores de la doble de riesgo salieron en su defensa, argumentando que fue provocada: "Vean cómo Furia se acerca porque una productora la llama y el hombre del Staff le agarra fuerte el brazo, incluso el brazo le queda en una posición incómoda por la fuerza del hombre. Ahhh, pero la violenta es Furia".

Si bien no se conoció el verdadero motivo del incidente, se especuló que Juliana se enfureció al enterarse de que Bautista sería el ganador, y no su amigo Emmanuel, por quien ella había pedido apoyo a su público. Este descontento se reflejó en su actitud durante la celebración del triunfo de Bautista, donde se mantuvo distante y no lo felicitó.