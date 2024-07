El escándalo que se armó en la familia Costantini tras el embarazo de Elina

Según dijeron en el informe que presentaron en LAM, los hijos del empresario no se habían enterado previamente del embarazo de la modelo. “Los hijos de Eduardo Costantini no estarían tan contentos con el embarazo de Elina, ya que se habían enterado por las redes, como todo el mundo, y no por boca de su padre”, expresaron.

Embed El embarazo de Elina desató una INTERNA con los hijos de COSTANTINI



El empresario está esperando un bebé con su pareja.



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/2XgGZvR1fr — América TV (@AmericaTV) June 29, 2024

A pesar de la postura de sus hijos, en el mismo programa dejaron en claro que a Eduardo no le importa la postura del resto de sus herederos y que está muy emocionado por la llegada de un nuevo integrante a la familia. “No le importa mucho lo que digan sus hijos, ya que se encuentra feliz por la noticia”, remarcaron en el ciclo de Ángel.

“Siempre hubo quilombo en esta familia”, exclamó el conductor del ciclo sobre los problemas, a lo largo de los años, que han invadido a la familia del empresario, que es uno de los 15 millonarios más importante del país y de América, con una fortuna que superaría los mil millones de dólares.

La confesión de Eduardo Costantini

La modelo mendocina Elina Fernández y el empresario Eduardo Costantini estuvieron sentados en el living de Luis Novaresio por la pantalla de América. La pareja que se casó en febrero del 2020 habló de su increíble historia de amor que trascendió la pantalla y asimismo fue punto de críticas por la diferencia de edad: ella tiene 31 y él 72.

“¿Te fue fácil decirle en cámara “te amo” a Elina?”, consultó Novaresio en Debo Decir. “Yo siempre se lo he dicho. Somos muy mimosos”, respondió el empresario que es uno de los 15 millonarios más importantes de la Argentina. Luis que es apasionado de las historias de amor continúo indagando: “¿Son franeleros?”. “Nos tocamos. Es nuestra manera de ser”, acotó la modelo.

Eduardo Costantini y Elina Fernandez en Debo Decir Eduardo Costantini y Elina. Foto: captura (@americaTV)

Dalia Gutmann también invitada en el programa destacó el amor que la pareja se tiene: “Celebro mucho cuando estás con alguien que amás y decírselo. La cotidianeidad nos arruina”, reconoció la humorista que le tiró un palito a su pareja Sebastián Wainraich con quien lleva 18 años juntos.

“Por qué guardarse sentimientos”, interrogó Elina y agregó: “Ahora que encontré el amor de mi vida, no me importa el prejuicio. No nos importa nada. El amor es nuestro, somos tan felices que no nos importa”.