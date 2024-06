El escándalo que se vendrá entre Fátima Florez y Javier Milei

Tras separarse del actual mandatario argentino, parecería ser que la artista podría imitar a su ex cuñada

Y durante su breve noviazgo con el economista, la actriz y humorista continuó con su show de imitaciones, donde demostró no tener problemas en subirse al escenario y ponerse en la piel del presidente.

Javier Milei - Fátima Florez.jpg

Fátima Flórez imitará a Karina Milei

En el programa de Ciudad Magazine, Empezar el Día, el cuál es conducido por Yuyito González, a quien se la mencionó como involucrada sentimentalmente con el presidente argentino, el periodista Facundo Ventura reveló detalles sobre el próximo show de la ex primera dama.

"Me están contando del entorno de Fátima que va a estar este 15 de junio junto a Marcelo Polino en el Luna Park. Esta es su vuelta después de la ruptura con Javier Milei. A ella le fue muy bien en esta temporada teatral en Mar del Plata. Tengo entendido que le está yendo muy bien con la venta de entradas también", arrancó diciendo el panelista.

Embed - ¡BOMBAZO! Fátima Flórez se estaría preparando para imitar a Karina Milei y ¿a Yuyito González?

Luego, arrojó la bomba acerca de uno de los números que haría la actriz: "Va a estar con Marcelo Polino, va a haber estrellas invitadas. Pero, ustedes saben, que el fuerte de Fátima son las imitaciones. Y, si bien ella ya vino mostrando durante esta última temporada su repertorio de personajes, tiene ganas de sumar uno muy polémico a la lista. Está pensando en sumar a Karina Milei a su rutina".

"¡Es un montón!", acotó sorprendida Pochi de Gossipeame. Finalmente, completando la información, Ventura cerró: "A ver, es algo que está en los planes. Me lo dice gente muy cercana a Fátima, que tiene que ver con la obra”.

“No sé si después ella se animará o no, pero lo cierto es que ya está estudiando algunos de los gestos de la hermana de Milei para ver si la puede sacar. Yo creo que si hay alguien que puede conseguir imitar a Karina es Fátima porque es la número uno", finalizó el periodista.

image.png

Por qué se separaron Fátima Flórez y Javier Milei

En una entrevista en el programa, Flórez mencionó que la falta de tiempo fue un factor determinante en su separación, aunque aseguró que su vínculo con Milei sigue fuerte. Cuando se le preguntó si sentía celos hacia el presidente, respondió negativamente.

Después de la entrevista, De Brito comentó con franqueza: "Ella dice que el vínculo está intacto y que la falta de tiempo los separó. Pero 'intacto' no parece ser la palabra adecuada cuando la relación está rota".

"Según lo que se comenta, Milei está sumamente ocupado y Fátima tiene compromisos de gira. Parece que la falta de tiempo fue un problema recurrente, incluso durante el verano cuando no se vieron. Me inclino a pensar que Milei se cansó de la situación y decidió poner fin a la relación, no parece que hubiera un acuerdo mutuo”, finalizó el conductor.