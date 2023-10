El explosivo mensaje de la hermana de Mauro Icardi desde España

LA RELACIÓN CON MAURO ICARDI

Para el cumpleaños del futbolista del Galatasaray, en marzo, Ivana reveló que lo había saludado para su cumpleaños y él no había respondido. "No lo hago para que lo repostee, si ni siquiera hablamos, le hice la dedicatoria porque me salió del corazón felicitarlo. Llevo años sin hacerlo, pero es sin esperar nada a cambio de su parte", afirmó.

"Realmente, no espero nada a cambio de mi hermano porque llevamos 5 años sin hablarnos (y si no ha respondido el WhatsApp menos lo hará por Instagram). Sobre Wanda Nara, Ivana declaró en ese momento: "No me hablo con mi hermano. Menos con ella".