El feo momento que protagonizaron Cinthia Fernández y el Negro González Oro

En el programa de El Trece Nosotros a la Mañana conversaron con Hernán, el hermano del hombre fallecido.

“Están juzgando una patada que se dio en un momento de bronca. Y la bronca la generó ese referi por…”, fue en ese momento que Cinthia Fernández lo interrumpió al hombre, y este estalló: “Escucheme, déjeme terminar de hablar. No sea irrespetuosa. Usted está juzgando a mi hermanito. No sea irrespetuosa y cuando yo hablo usted se calla, porque la conversación es de a dos”.

Luego, se metió a intentar apaciguar las cosas el Negro González Oro, y el hombre en el móvil prosiguió: “se puede callar la boca, por favor. Yo después la voy a escuchar y voy responder todas sus preguntas. Pero primero no sea atrevida. En Argentina uno habla y el otro escucha, por favor, con el respeto que usted se merece”.

“Me callo solo porque me están callando”, disparó la bailarina, y nuevamente Edgar Tapón expresó: “Entonces señora yo no quiero hablar con usted, porque si usted no va a escuchar, yo tampoco la voy a escuchar”.

Después de ese cruce, el hombre le pidió disculpas a González Oro quien continuó con unas preguntas y nuevamente volvió al cruce Fernández que disparó “me callo porque parece que los hombres me están callando”, a lo que el Negro le dijo: “déjame que me conteste la pregunta de qué llamado recibió el hermano”. Cinthia cerró enojada: “Listo, no pregunto más”.