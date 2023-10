El feroz ataque de Cinthia Fernández a su suegra: "Otra vez me..."

La bailarina volvió a calentar la interna que mantiene con la familia de su ex marido, y atacó a su ex suegra

¿Qué dijo Cinthia Fernández sobre su ex suegra?

"La tengo bloqueda y ella también me tiene bloqueda. Pero ella tiene cuentas truchas para revisar la mía. Me mandaron algo mis seguidoras, que ella dijo algo de mi marca de ropa pero a mi no me mencionó", contó Cinthia en 'Intrusos'.

"Sí tuve una marca de ropa cuando estaba embarazada, porque su hijo no me daba plata ni para el supermercado. Entonces generé mi marca y fabricaba. Sus hijas vendían mi ropa. Ellas compraban en Avellaneda y vendían bajo el nombre de mi marca. Me desaparecieron valijas a mansalva", disparó la panelista.

Minutos después, contó un nuevo capítulo en la guerra legal con Defederico: "Ahora el vivo me sacó el permiso para salir del país. Tuve que fumarme que me maltratara para firmarme el permiso para salir del país. Pero bueno, nada, eso es lo nuevo. Él sigue sin aportar, sin tener inflación".

Cinthia Fernández-Matías Defederico-.jpg Cinthia Fernández cuando estaba en pareja con Defederico

"Sé que vendió el auto. No sé cómo hace porque publicó el auto para vender, pero está inhibido", agregó y volvió a arremeter contra su exsuegra: "Si habla de mí, pobrecita. Chicos, vayan a internarla, porque tiene una obsesión".