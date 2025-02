El hermano de Antonio Gasalla reveló el duro momento que está atravesando el actor

Luego de modo sereno pero también doloroso contó cómo es el estado del actor: "Quiero decirlo directamente, Antonio tiene demencia senil. Es una enfermedad que a los mayores le ocurre frecuentemente y una cosa que va a seguir avanzando. Él está en los principios, pero Antonio no tiene conocimiento ninguno, no habla".

image.png

Después de describir la enfermedad del actor, agradeció el acompañamiento que les brinda Marcelo Polino. "Para nosotros y para Antonio es una persona más de la familia, lo que ha hecho Marcelo junto con nosotros por el tema de Antonio no lo puedo yo medir porque es inmenso", aseguró y dijo que además es una especie de vocero de la salud del actor y el encargado de dar la información veraz.

El triste presente de Antonio Gasalla

Sobre el difícil presente de Antonio Gasalla destacó que "a nosotros lo que nos interesa es que Antonio mejore lo máximo posible y que si esto se va multiplicando, que sea de la mejor manera posible. No nos interesa más nada, estamos trabajando mucho, ordenando cosas de la economía, de un montón de cosas de Antonio y es lo que nos preocupa, nada más".

En mayo del año pasado, Carlos ya había contado el estado de su hermano en el programa A la tarde: “Lo único que puedo decirte, que se ponen sus programas en Volver, pero no se reconoce. A mi me conoce como el hermano, no sabe ni mi nombre. Está en su mundo digamos”.

Gasalla.jpg Antonio Gasalla

También y visiblemente afectado, Marcelo Polino había revelado en "Noche al Dente" que el capocómico transitaba un duro momento: "Ya no nos conoce, está en una silla de ruedas, ya no camina". A fines de octubre pasado, el propio Polino había desmentido la información sobre una supuesta internación de Antonio. “Quiero contarles que la información publicada sobre mi amigo Antonio Gasalla es FALSA. No está en terapia ni internado. Gracias por el interés y cariño”, dijo entonces en su cuenta de X.