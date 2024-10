El increíble parecido de Romina de GH y su prima: "Misma carita"

Las imágenes eran de la ex jugadora de Gran Hermano bailando pegada a su prima mientras cantan “Te vas” de Ozuna. Tras la publicación en las redes se comentó sobre su parecido e incluso se animaron a poner en duda cuál era Romina Uhrig y cuál su prima.

“Dios mío, la prima de Romina Uhrig es más parecida a Romina Uhrig que Romina Uhrig”, “Estoy confundido, ¿quién es quién?”, “Lo vi varias veces y aún no estoy seguro cuál es Romina”,“Pensé que era una IA”, “La de la izquierda es la versión que entró a la casa de GH y la de la derecha es la actual, no puede ser que no sea inteligencia artificial”, fueron algunos de los más populares.

Romina-Uhrig-Gran Hermano-2.jpg

Los motivos por los que Romina Uhrig denunció a su ex pareja

Si bien habían tenido un acercamiento luego de su paso por Gran Hermano, Romina Uhrig decidió demandar a su ex pareja, Walter Festa: “El hijo fue el que me quiso hablar y contar cosas, cosas que las sabe Fernando (Burlando) y él se está encargando de todo. Hay cosas que me duelen un montón, le sacó la obra social a las nenas, audios hablando de mí, de lo que pensaba de mí, tengo audios feísimos también de él”

“Me tiene muy mal esta situación, cosas que vienen de años. Antes de entrar a Gran Hermano, él no me quería alquilar, entonces estaba buscando alquiler como una loca. Cuando se enteró de que entré, me volvió loca”, expresó.

“Yo le dije a Burlando que haga todo lo que tenga que hacer. Soy trabajadora y muy humilde; trabajo desde muy chiquita. Estoy muy tranquila con todo lo que hice; nunca le hice nada a nadie”, cerró Romina Uhrig sobre el inconveniente que atraviesa.