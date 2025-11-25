Espectáculos La Mañana Santiago del Moro El inesperado anuncio de Santiago del Moro sobre la nueva edición de Gran Hermano

El conductor del reality de Telefe anticipó cómo será la próxima temporada de la competencia que saldrá al aire en febrero del 2026.







Santiago del Moro

El regreso de Gran Hermano: generación dorada es un hecho y las expectativas para saber qué pasará con la nueva temporada crece con el correr de las horas.

Este martes Santiago del Moro, conductor del ciclo más visto en la televisión argentina, anunció las novedades que tendrá la próxima temporada que saldrá al aire en febrero de 2026. Lo hizo en sus redes sociales y generó expectativa entre los fanáticos del ciclo.

En las últimas horas, trascendió que esta edición podría tener la participación de dos conductores emblemáticos del reality: Soledad Silverya y Jorge Rial. Y incluso, se especuló en que Del Moro no solo sea conductor, también participante.