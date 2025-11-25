El inesperado anuncio de Santiago del Moro sobre la nueva edición de Gran Hermano
El conductor del reality de Telefe anticipó cómo será la próxima temporada de la competencia que saldrá al aire en febrero del 2026.
El regreso de Gran Hermano: generación dorada es un hecho y las expectativas para saber qué pasará con la nueva temporada crece con el correr de las horas.
Este martes Santiago del Moro, conductor del ciclo más visto en la televisión argentina, anunció las novedades que tendrá la próxima temporada que saldrá al aire en febrero de 2026. Lo hizo en sus redes sociales y generó expectativa entre los fanáticos del ciclo.
En las últimas horas, trascendió que esta edición podría tener la participación de dos conductores emblemáticos del reality: Soledad Silverya y Jorge Rial. Y incluso, se especuló en que Del Moro no solo sea conductor, también participante.
Respecto a los participantes que podrían sumarse a la Generación Dorada, Leo Arias, periodista de espectáculos anticipó que la producción tiene una “borrador de unas 50 personas”. Es así que según contó el canal podría sumar a Zoe Bogach, exjugadora de GH, Alex Caniggia, el economista Carlos Maslatón, Flavio Azzaro y Mariano de la Canal, el reconocido “fan de Wanda Nara”.
