El jugadísimo cambio de look al que se sometió Marcelo Tinelli

image.png Marcelo Tinelli

A través de su cuenta de Instagram, el conductor compartió el video que grabaron los peluqueros y después se sacó un par de fotos para terminar de mostrar el cambio de look definitivo.

"Se vino el cambio de look... Corte de pelo y color banco", expresó Marcelo con emojis de corazones, arrobando a las personas que realizaron su pedido.

Que pasó entre Marcelo Tinelli y el Chato Prada

Pablo "Chato" Prada rompió el silencio tras los rumores que indican que existe un conflicto con Marcelo Tinelli, y negó haber sido despedido de LaFlia. A través de su cuenta de Instagram, el histórico productor del conductor expresó: "Buen día. Gracias a todos por la buena onda y preguntar. Pero no me echaron de LaFlia. Estamos desarrollando hermosos proyectos. Beso grande".

image.png

En las últimas horas, se rumoreó que El Chato Parada había sido despedido de LaFlia, la productora de contenidos de Marcelo Tinelli. Ante esto, Mariana Brey dio detalles en Socios del Espectáculo y contó: "El miércoles empiezo a escuchar todo esto, me empiezan a llegar distintas informaciones referido a la posibilidad de que el Chato se fuera. No me hablaron de echarlo, sino que en definitiva era una decisión de él personal, de desvincularse de una productora en la que trabajó 30 años".

"Se siente dolido. Se siente traicionado, lastimado. Algunos dicen que es una cuestión de dinero. Pero lo que le duele no es la plata, sino la traición", agregó la panelista sobre el conflicto.

"Me encontré al Chato el viernes, en la fiesta que hizo Ángel de Brito, y ahí aproveché para preguntarle por el presunto despido. Obviamente me lo desmintió, incluso lo tomó por sorpresa, me dijo que no", aclaró Brey.

A su vez, Rodrigo Lussich contó que el principal conflicto sería entre El Chato Prada y Federico Hoppe, y Mariana detalló: "Se mezcla una cosa con la otra. Por un lado está la desvinculación del Chato y por otro lado, algo que realmente para mí fue sorpresivo, esta ruptura de esa amistad. Más allá de que puede haber diferencias laborales, había una amistad construida entre El Chato y Hoppe, y esto es lo que más llama la atención".