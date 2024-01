El jugado look africano que adoptó Araceli González en sus vacaciones

La actriz Araceli González , al igual que muchas celebridades de nuestro país, eligen el verano para realizarse cambios de look y lucirlos durante la temporada de sol y playas. Aunque la también conductora no cambió su color ni el largo de su cabello, optó por una nueva imagen con la que nunca la habíamos visto hasta ahora.

Araceli en Instagram: "@miranda.hairstyle MAs Linda ! Trencitas @cerininet"

Araceli fue a su peluquería de confianza a que una especialista le haga trenzas en toda la cabeza. "Más linda...trencitas", escribió la artista junto al video donde se observa el trabajo artesanal que hicieron en todo su cabello.

El angustiante drama que vive Toto Kirzner, el hijo de Suar y Araceli

La carrera de los actores es sinuosa. No siempre hay buenas posibilidades laborales. Por eso todos sueñan en sus comienzos con tener trabajos en teatro y en televisión de manera simultánea. Pero a veces, cuando lo logran, esa sobrecarga de exigencia les juega en contra. Como le pasó a Toto Kirzner.

El hijo de Adrián Suar y Araceli González tuvo un gran año. Integra el elenco de la tira Buenos Muchachos (El Trece) y forma parte del grupo de prestigiosos actores que protagonizan la obra teatral Votemos, con seis funciones semanales en el Teatro Metropolitan. A sus 24 años, eso es un motivo de felicidad y, al mismo tiempo, una complicación.

"Este año la pasé como el ort...", disparó Toto Kirzner en Todo Pasa (Urbana Play). "Yo soy una persona muy ansiosa... Me encontré con un cuco tremendo: El contexto laboral, el ritmo que tiene que tener y la energía que yo tenía que poner. Y tenía una demanda que me desbloqueó una resistencia mental", explicó el actor.

"Todo eso me vapuleó, me agarró muchísima ansiedad, fue tremendo... Me sorprendiéron los tiempos, la exigencia y la demanada. Que antes no me había tocado. Literalmente es un picadero de carne estar grabando una tira diaria y al mismo tiempo hacer teatro comercial", expresó Toto, comparando esta experiencia con el treatro under y las grabaciones más esporádicas que había experimentado antes.