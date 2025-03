El live-action de Lilo y Stitch tiene un nuevo tráiler y fecha de estreno

La empresa del ratón más famoso lidera la tendencia de adaptar a live-action sus clásicas películas animadas con ejemplos como Alicia en el país de las maravillas (Alice in Wonderland - 2010), La sirenita (The Little Mermaid - 2023) y La bella y la bestia (Beauty and the Beast - 2017), la compañía continúa transformando sus clásicos en producciones de acción real.