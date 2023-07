El llanto de Cinthia Fernández en el aire de El Trece que terminó con su renuncia

“Cinthia Fernández se rebeló y, como le estaba peleando a Andrés Nara y hay momentos de tensión con El Negro Oro, dijo ‘¿sabés qué?, me retiro’. Y después volvió, sobre el final del programa y explicó que, cuando la cosa está así, prefiere salir, y El Negro le dijo ‘no me gusta tanto ruido, tanta discusión’”, empezó explicando el periodista Rodrigo Lussich.

“¿A vos te molesta que yo te pregunte eso?”, le preguntó Cinthia. “No me molesta, porque vos estás mal informada siempre y no tenés respeto”, la chicaneó Nara, elevando el tono de voz.

“Vos no tuviste respeto por cholulear la enfermedad de tu hija”, disparó Cinthia y El Negro Oro la llamó al orden: “Las cuestiones personales las resuelven afuera. No en una nota periodística”.

“Yo hice una pregunta periodística, y puedo preguntar las veces que se me cante”, le dijo Cinthia, bien picante. “No, no es así, las reglas del juego no son así”, le contesto el conductor, y le dio la palabra a Nara, mientras Cinthia se sacaba la cucaracha y se iba del estudio.

“Vos fuiste muy desubicada la última vez que vinimos”, la pinchó la esposa de Andrés mientras la panelista abandonaba el piso.