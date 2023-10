El llanto de Jujuy Jiménez al recordar a su ex novio, que la engañó hace 4 meses

LA INFIDELIDAD SEGÚN JUJUY JIMÉNEZ

De a poco, Jujuy Jiménez va sanando el dolor que le causó la viralización de una foto que comprueba la infidelidad de –su por entonces novio- Bautista Bello con una mujer en un boliche en Brasil. En su reciente visita a Noche al Dente, la modelo sorprendió con una confesión en vivo.

“¿Alguna vez fuiste infiel?”, le preguntó Fernando Dente a Jujuy. Y tras meditar unos segundos, la modelo confesó: “Sí, fui infiel y tengo que decirlo. Yo no puedo mentir. Alguna vez lo hice y me sentí tan mal que no lo volví a hacer nunca más”.

“Me dio culpa, Prefiero no estar de novia si me pasa eso. Yo creo en la monogamia, o por lo menos tengo ganas de creer. No me animo tanto al poliamor”, concluyó Sofía, quien no le cierra las puertas al amor después de su tremenda desilusión.