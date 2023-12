El mal momento de Silvina Escudero: "Me quedo con esa gente que no te abandona en tu peor momento"

La modelo y bailarina Silvina Escudero no está atravesando un gran presente a nivel personal y generó preocupación en sus seguidores luego de compartir algunas frases en sus redes que reflejaban la tristeza que actualmente siente.

Incluso, sentenció: "Un día, sin previo aviso, todo se termina. Mi consejo es que vivan cada momento con el alma, aprecien a cada persona que pasa por su vida, sea un instante o un milenio, sean sinceros con los sentimientos, no guarden nada, que no hay nada más chimba que ofrecer lo que está en el corazón".

Que le pasa a Silvina Escudero

Tras ver las preocupantes historias de Silvina Escudero en sus redes, la panelista y periodista Estefi Berardi habló con ella: "Le escribí y me dijo que no estaba separada. Al contrario, cumplía un año de casada y no lo pude ni festejar".

Contrario a lo que se creía, la bailarina no está atravesando una crisis con Federico sino que "me autoriza a decir que está pasando por un momento delicado y complicado. Aún no se siente lista para contarlo". Y aseguró para Mañanísima: "Evidentemente mi descargo son las frases en Instagram".

"No quiero hablar demasiado pero sí estoy pasando un momento difícil, muy complicado que no tiene que ver con mi matrimonio", reiteró la modelo.

Más tarde, Escudero se mostró en un video y reveló: "Los que me siguen desde hace tiempo saben que soy muy reflexiva que siempre se queda con lo importante que para mí, son los vínculos que uno tiene, que ha sembrado toda la visa y que hoy cosecha. Si hay algo que atesoro en la vida es esa gente, que no se baja del barco".