El mal momento de Soledad Aquino, la ex de Marcelo Tinelli: qué le pasó

Por qué el loro de Soledad Aquino debe permanecer enjaulado

"De bebé no sabe volar, no me dejan tenerlo afuera. Si lo doy se moriría de tristeza porque me dice mamá y es súper mimado. Estoy re triste y voy a actuar en consecuencia para volver a sacarlo al jardín y que hable como los mil niños que gritan todo el día en este lugar en Beccar", aseguró Soledad Aquino acerca de la situación que vive con su loro.

image.png

Entre los comentarios de sus seguidores, muchos la apoyaron y le aconsejaron no dar al animal y que pueda seguir viviendo en su domicilio como siempre. Si bien algunos cuestionaron al vecino denunciante, hubo quienes sugirieron que los loros son animales que hacen mucho ruido y que "lo saque afuera" en determinados horarios.

La relación entre Soledad y su loro es muy significativa ya que es uno de sus fieles compañeros, junto a su gato y perro. "Todas las mañanas cuando me levanto, él me saluda y me dice `Hola, mi amor´. Así que imaginate, ¡tengo la estima muy alta! Le encanta bailar “La Bamba” y algunos temas de Coti. Tiene 20 años, pero me dijeron que viven como 100, así que seguro lo hereden mis nietos", había confesado, en una entrevista anterior con el diario La Nación.