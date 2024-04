El marido de Pampita contó cuál fue la clave que tuvo para enamorarla

El empresario también reveló detalles sobre sus primeras conversaciones con Pampita, recordando un divertido intercambio de mensajes mientras él estaba en un evento gastronómico en Perú y ella disfrutaba de unas vacaciones en España con sus hijos. "Le mandé fotos de comidas, cualquier cosa. Ella me reconoció que era cualquiera y no entendía a dónde iba eso", recordó Moritán entre risas.

Cómo fue el arranque del noviazgo entre Pampita y Roberto García Moritán

Asimismo, García Moritán compartió un momento clave en su noviazgo, cuando una foto juntos se filtró en las redes sociales, confesando que fue parte de un juego entre ambos, desafiándose y coqueteando con la adrenalina de mandar una foto provocadora.

"Del primer mensaje al día que nos casamos pasaron 6 meses", aseguró el empresario, resaltando la rapidez con la que su relación evolucionó hacia el matrimonio. Por su parte, Sol Pérez, una de las conductoras del programa, afirmó: "Fue todo muy rápido".

Pampita 2.jpg Pampita y Roberto García Moritán

"Es una mujer espectacular, simple, familiera, una chica del interior, con muchos valores", afirmó García Moritán sobre Pampita, destacando las cualidades que lo enamoraron de ella. Con cada revelación, el empresario deja en evidencia la complicidad y el amor que comparte con la reconocida modelo, manteniendo vivo el interés de sus seguidores por su historia de amor.

Pampita se mostró muy cerca de Benjamín Vicuña

Hace unas semanas, la modelo fue notica porque se la vio muy cerca con su ex, Benjamín Vicuña. Es que Ambos fueron los protagonistas estrellas de la nueva publicidad de Falabella Chile que promociona lo último en chaquetas crop con un video con mucho ritmo flamenco.

En las imágenes que fueron compartidas en YouTube e Instagram, aparecen Vicuña y Pampita bailando juntos y se puede ver que hasta el actor aplaude mientras ella disfruta de la música. En cuestión de minutos, las escenas fueron difundidas en las redes sociales donde muchos quedaron sorprendidos con esta participación.

Esto debido a que en noviembre de 2023, el actor había asegurado que no trabajaría con ninguna de sus exparejas, incluida Pampita. "Ni siquiera es por la incomodidad. A veces porque también el foco se pone en otro lugar. Esa decisión de trabajar o no con ex tiene que ver con que tal vez el proyecto exige que el foco se ponga en el tema", había expresado en LAM.