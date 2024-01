El mejor jugador de Gran Hermano reveló quiénes serán los finalistas de esta edición

Desde los primeros días de la nueva temporada, Cristian U ha nominado a "Furia" como su favorita para llegar lejos, incluso incluyéndola como potencial ganadora con un amplio margen. Su aprecio por la participante es evidente, llegando a describirse a sí mismo como un "devoto" de la joven que no teme expresar sus pensamientos sin reservas.

Sin embargo, Cristian U no se limitó a elogiar a sus favoritos, sino que también compartió sus críticas hacia otros participantes. En particular, apuntó directamente contra Catalina Gorostidi, la pediatra hija de un futbolista y autoproclamada botinera. "Alguien me explica quien carajo es Cata para decir vos afuera... ¡¡¡Ahora te vas!!! Yo les avise, es la gran traidora de Gran Hermano 2024", sentenció U sin titubear. A pesar de sus opiniones negativas sobre Catalina, predice la salida de Emma esta semana, sugiriendo que la verdadera expulsada debería ser Cata.

La realidad es que falta mucho para saber quién será el gran ganador de este certamen, sin embargo, si alguien como Cristian U opina que Furia ganará, hay que estar muy atento.