El mensaje amoroso que Pedro Rosemblat le dedicó a Lali Espósito tras llenar dos Vélez

Y siguió: “Son felices, cuando la escuchan, los fieles que asisten al ritual. Son felices, cuando la ven, sus amigos, que son también sus compañeros de trabajo y su familia”.

Por último, Rosemblat expresó: “Dice que no es cantante, pero canta. Dice que no es bailarina, pero baila. Dice que no es actriz, pero actúa. Debe ser argentina. Por suerte”.

Alfredo Casero liquidó a Lali Espósito

Alfredo Casero volvió a mostrarse otra vez en público dejando atrás la preocupación por su salud y aquellos días internado de urgencia en el Sanatorio San Camilo donde fue operado de la cadera. En ese sentido, el reconocido actor apuntó sobre la postura pública de Lali Espósito y la cuestionó por haberse involucrado tanto con en la política, en una nota con el ciclo Puro Show.

Casero dejó en claro estar al tanto de todos los temas de actualidad: "Nunca me desconecto de la realidad". Consultada por Lali Espósito, el actor aclaró: "A Lali la quiero mucho y me da pena el encarnizamiento. Va a terminar siendo Mayra Mendoza al pedo".

"Es representante de la belleza también y es como la negación de todo lo que pasó porque sí", fundamentó el arista. En cuanto a la vinculación de la farándula con la política, Alfredo Casero analizó: "La verdad que ya estoy hinchado las pelotas de haberme quedado tan solo de tanta gente que piensa como se le canta el cu.. Es muy agresiva".

“La Asociación Argentina de Actores hizo una nota en su momento donde me destrozaba, voy a cualquier lado y eso salta como si fuera parte de mi currículum, donde soy negacianista”, lanzó picante el actor. Y reconoció cómo lo afectó ese tema: “Me enemistó desde el vamos con mucha gente que después me venía a explicar como es la cancelación y eso". Sobre la distancia con algunos colegas, Alfredo Casero admitió: “Yo no saludo a nadie ya, sí saludo a algunas personas que me dan cierto placer y muchas toman como una distancia política como si yo tuviera lepra o algo así”.