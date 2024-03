El mensaje de Sol Pérez que generó una alerta en las redes sociales

Que había dicho Sol Pérez sobre sus ganas de estudiar

La comunicadora, en una entrevista con Diario Show, había expresado anteriormente su profundo amor por el Derecho, afirmando: "El Derecho es algo que me interesa desde que tengo memoria: siempre tuve carácter fuerte y espíritu justiciero".

Aunque Sol Pérez había iniciado sus estudios de Derecho en la UBA, abandonó la carrera tras enfrentar ciertas complicaciones laborales. Ahora, está decidida a retomar su camino académico en la Universidad Siglo 21 y esforzarse para obtener su título lo antes posible, marcando uno de sus principales objetivos personales.

En sus declaraciones, Sol Pérez recordó sus inicios en el mundo del espectáculo, revelando que inicialmente no consideraba la posibilidad de dedicarse a la televisión. "Nunca lo había pensado ni me lo había planteado dar el tiempo, incluso había hecho un casting anterior pero no había quedado. Al segundo fui porque me gustaba la televisión y finalmente fue algo que me acercó mucho a la gente para que me conozca", explicó Pérez sobre su entrada en los medios.