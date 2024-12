El miedo del Turco García en la previa a su pelea en Párense de Manos 2

Tras este épico triunfo, el ex futbolista compartió detalles sobre su preparación y reveló cuál fue su mayor miedo antes de subir al ring. En diálogo con Marina Calabró en El Observador, el Turco explicó: “Lo tomé muy en serio, como todo. Fui a un gimnasio y entrené con dos personas como Brian Castaño y Ezequiel Matthysse que me cagaron a palos. Sentí lo que es que te lastimen, que te peguen”.

Luego, confesó: “Mi temor no era subirme al ring, sino que me pegaran una piña y me tiraran. Pero no es tan así. Te empezás a acostumbrar a los golpes”.