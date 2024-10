Espectáculos La Mañana Mono El Mono de Kapanga sufrió de un infarto tras bajarse de un escenario

El mundo de la música argentina recibió un fuerte sacudón recientemente con la noticia de que Martín Fabio, conocido popularmente como el Mono de Kapanga, atravesó un serio problema de salud que lo obligó a detener sus actividades artísticas. El anuncio de su pausa temporal se produjo luego de que el cantante sufriera un infarto durante un concierto en el evento Vivimos Música. A través de un video en su cuenta de Instagram, el Mono se sinceró con sus seguidores, revelando los detalles de lo sucedido y su proceso de recuperación.

“Hola, gente. Bueno. Aquí estoy, les cuento un poco. El sábado pasado en el festival Vivimos Música, me sentí un poquito mal, tuve un dolor en el pecho y bueno, fui después a hacerme un chequeo, ahí en la ambulancia. No me dio muy bien, me derivaron a la Clínica Modelo de Quilmes y después de hacerme otros controles y otros chequeos detectaron que tenía un infarto en el corazón”, comenzó explicando el líder de Kapanga en el video que compartió con sus seguidores, quienes desde entonces han estado pendientes de su estado de salud.

El Mono de Kapanga habló de su salud El artista no perdió la oportunidad de agregar un toque de liviandad a la situación: "Entonces me indicaron que me tenía que hacer un par de cositas, destapar algunas cañerías, algún cambio de filtro, aceite líquido de freno". Sin embargo, también dejó en claro que su prioridad en este momento es cuidar su salud, lo que implica alejarse de los escenarios durante un tiempo.