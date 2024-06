Un famoso contó cómo fue el día que le tuvo que llevar pizzas a la casa de Charly García

“La conté poco esa anécdota con Charly. Lo que pasó fue que fui a ver a The Who al Estadio Único de La Plata. Charly estaba en un palco, también estaba el Zorrito Von Quintiero, con quien tengo una amistad. Yo estaba con mi hijo y el Zorrito me preguntó si mi hijo lo conocía a Charly. Yo le dije que no", expuso el cantante sobre la previa del encuentro.