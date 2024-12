El padre de L-Gante apuntó contra Mauro Icardi y lo catalogó de la peor manera

En medio de la polémica entre el futbolista, Wanda Nara y el cantante, ahora se sumó el padre de L-Gante, quien no dudó en criticar a Icardi.

El enfrentamiento entre Mauro Icardi y L-Gante sigue sumando episodios , esta vez con la intervención de Miguel Ángel Prosi, padre del cantante, quien no escatimó en responder a los comentarios despectivos del futbolista hacia su hijo. En una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, Prosi apuntó directamente contra el jugador del Galatasaray, calificándolo de "traidor devenido en guampudo" y pidiendo mayor reflexión en sus palabras.

Todo comenzó cuando Wanda Nara filtró supuestos chats en los que Icardi se refería a L-Gante con calificativos como “muerto de hambre, analfabeto y presidiario”. Estas expresiones desataron una ola de repercusiones, y el padre de Elián Valenzuela no se quedó callado. "Uno lo mira como papá y se siente dolido con esas expresiones. Yo le digo a él que es un traidor devenido en guampudo", disparó Prosi, visiblemente afectado.

Prosi no solo respondió a los dichos, sino que también marcó diferencias entre las historias de vida de ambos. "Icardi tuvo la suerte de criarse con su mamá y su papá, pero Elián solo tuvo a su madre. El papá de Icardi trabajaba en el bufet de un club de fútbol, lo criaron como se podía. Lo tenían jugando al fútbol todo el día, no es que lo tenían con un libro en la mano", analizó.

Sin embargo, no se quedó ahí y continuó con duras críticas hacia el comportamiento del futbolista. "A mí me duele lo que le dijo a Elián. Ya es grandecito y debería dar el ejemplo a sus hijos. Con esos comentarios, tira abajo todo lo que hicieron sus propios padres. La mamá y el papá no lo educaron para que salga a decir estas estupideces", expresó con molestia.

L-Gante 1.jpg L-Gante y Wanda Nara

El papá de L-Gante apuntó contra Icardi

"Está dolido por algo que él mismo hizo y de lo que antes se reía. Las vueltas de la vida: ahora está dolido por algo similar. Pero lo de Elián y Mauro no es tan grave porque no se conocían; lo otro era peor porque eran amigos", reflexionó, aludiendo al polémico triángulo amoroso que involucró a Icardi, Wanda Nara y Maxi López.

El padre de L-Gante no perdió la oportunidad de dejarle un mensaje al jugador: "En la vida hay que portarse bien porque todo se paga. No le voy a dar un consejo, pero sí le diría que piense antes de hablar. Primero se piensa y después se habla, para evitar quilombos". Y agregó: "Hay que saber salir de las situaciones y hablar como corresponde. Creo que lo de Icardi son pendejadas. Que cierren la boca y vivan tranquilos".

Finalmente, Prosi destacó la actitud de su hijo en este conflicto. "Elián se dedica a trabajar, está a full con su música y tratando de no opinar mucho sobre los temas de su nueva pareja. Está creciendo como persona y como artista", concluyó.