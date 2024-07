El pasado de Julián Kartún, el hombre que le pone el pecho a Caro Pardíaco

Julián creció entre artistas en su familia: su padre, Mauricio Kartún, es dramaturgo y director. Por otro lado Mónica Estévez, su madre, es actriz. Tuvo sus comienzos en la actuación cuando era un nene de 10 años y desde entonces, no se alejó de la profesión. “Era un poco lo que tenía que pasar, no tenía otras posibilidades”, lanzó, con humor, en una entrevista.

Los comienzos de Julián Kartún en la música

“Hay mucho humor en las obras de mi viejo, eso me acompañó siempre. Yo era el payasín del grado. La comedia siempre fue parte de la dinámica de mi vida”, reconoció sobre su faceta como actor. También dio sus primeros pasos en la música, al tener una banda de punk durante su adolescencia.

Desde 2004, está al frente de la banda El Kuelgue. “Es el proyecto que más me identifica porque siempre me permitió jugar y poner todas mis necesidades artísticas en función de eso y sin depender de que me convoquen porque es mío. Desde muy chico me puse a satisfacer mis necesidades sin esperar un proyecto”, explicó en una entrevista a Infobae.

julian-kartun.jpg Julián Kartún es el líder de El Kuelgue.

El personaje de Julián Kartún, Caro Pardíaco

Tras hacer su debut a los 12 años en la pantalla chica, regresó con todo en Cualca, que era un segmento de sketchs que compartía con Male Pichot, que realizó en Duro de Domar, con Roberto Pettinato, en principio, y que se trasladó a YouTube. Caro Pardíaco se consolidó en Peligro: Sin codificar, que contaba con la presencia de Yayo Guridi.

“Mi viejo me dijo, ese es el personaje que hacía yendo a Córdoba con mi hermana (...) Caro me salvó la vida. Llegó a un pico, le fuimos encontrando el mundo (...) Es un chabón con una peluca haciendo de mujer, no existe algo anterior a eso, y a mí me divierte”, declaró en una entrevista a Filo.news en 2021 sobre el personaje que desapareció de la escena mediática hasta su vuelta a Olga.

En el regreso de Caro a la pantalla del streaming, actualmente, tuvo una gran recepción en el público, ya que el personaje fue visto por 70.000 espectadores en vivo, y se reencontró con Yayo, con quien hace dupla en Olga. El conductor del programa explota a carcajadas cada vez que Caro tiene su columna en el programa, donde habla de su vida como una joven de zona norte de Buenos Aires.