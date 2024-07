El pasado oculto de Fiorela Fraccaro, una de las candidatas de Survivor

En su presentación, se mostró preocupada por su dieta, ya que considera que puede ser muy difícil de mantener en Capurganá, la isla ubicada en Colombia donde se grabó la competencia, y a pesar del malestar que le genera no poder seguir su elección, considera que puede ser una de las finalistas del certamen.

survivor 1.jpeg Fiorela Fraccaro, una de las participantes de Survivor.

El secreto de Fiorela Fraccaro, una de las participantes de Survivor

Fiorela es profesora de educación física y también dueña de un gimnasio. Tras su presentación, trascendió que la joven deportista era muy reconocida por ser la entrenadora de las famosas, entre las que se encontraban Zaira Nara, Luli Fernández, Dalma Maradona, Melina Brizuela (Lezcano), Julieta Nair Calvo, Lali Espósito, Paula y Delfina Chaves, entre otras figuras del mundo del espectáculo.

Al describirse en el reality, la entrenadora explicó sobre su personalidad y explicó que tiene actitudes de líder. “Siento que tengo características de liderazgo, pero tengo una personalidad pacífica y sé adaptarme a las demás personalidades. Entiendo que voy a encontrar mis momentos para sentirme líder”, sostuvo.

Al ser indagada sobre su alimentación, contó: “Soy vegana. No sé cómo va a funcionar mi alimentación. Espero que exista la posibilidad en la naturaleza de que haya frutas y verduras”. Sin embargo, aclaró que debe rendir bien durante los enfrentamientos entre las tribus para poder ganar comida de fuera de la isla. ”Espero ganar competencias y alimentos. Si no me comeré las uñas", explicó.

"No le esquivo a los desafíos. Me gusta jugar. Me gusta competir. Es un desafío saber qué tan heroica soy en las situaciones extremas y la adversidad. Considero que soy una candidata a ganar Survivor”, determinó la participante en su presentación en el certamen, muy confiada sobre el desempeño que tendrá en la competencia.

Preocupación en Telefe por Survivor

Marley se puso al frente de Survivor: Expedición Robinson por la pantalla de Telefe. El conductor, que reconoció ser fan del reality que condujo Julián Weich 23 años atrás, debutó el pasado lunes con un promedio de 15 puntos de rating, pero a 72 horas del exitoso debut los números cayeron y hay preocupación en el canal de las pelotas.

Según publicó el periodista de espectáculos Nacho Rodriguez en su cuenta de X, el reality de supervivencia fue perdiendo audiencia en su última emisión de miércoles. Si bien Escape Perfecto, conducido por Iván de Pineda, dejó una base de 12.8 puntos, Marley los fue perdiendo con el correr de los minutos. Cerca de las 22.43 el rating bajó 2.2 puntos, ubicándolo en los 10.6 puntos.

Sin embargo, media hora más tarde, la caída fue mayor y alcanzó los 8.9 puntos de rating. La baja repentina del rating no solo se refleja en la audiencia televisiva, sino en las redes sociales. El streaming del programa que conduce Nacho Castañares, tampoco logra convencer al público virtual como lo hacía, por ejemplo, Gran Hermano.