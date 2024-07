El polémico mensaje anti Maradona de Eduardo Feinmann que desató un escándalo

Embed .@edufeiok explicó por qué Lionel Messi "es el más grande del fútbol argentino": "Mucho más que Diego Maradona".



El enojo de Dalma Maradona con Eduardo Feinmann

"¿Qué le pasa a este tipo? ¿Qué quiere, que le conteste yo? ¿No le da vergüenza?", disparó Dalma, visiblemente molesta. Además, señaló que Feinmann estaba "desfasado en el tiempo" y que no compartía en absoluto sus opiniones.

La hija mayor de Diego Maradona no se quedó callada y continuó criticando a Feinmann por sus comentarios, recordando que cuando el periodista estuvo de invitado en el programa de De Brito, ella había mantenido una actitud respetuosa a pesar de no estar de acuerdo con él. "Estás bárbaro de timing porque te puede contestar. Sos un capo che. Por favor, dejame de joder. Todo el mundo dijo eso Feinmann, vos no opinaste porque de fútbol no sabés nada", agregó con sarcasmo.

Feinmann, en su programa, no solo destacó los logros de Messi sino que también calificó a Maradona como una "persona detestable", lo que provocó aún más indignación en Dalma. "Este tipo está desfasado de tiempo. La verdad que no lo sigo y no comparto absolutamente nada de lo que piensa este hombre", expresó la actriz.

La polémica entre Eduardo Feinmann y el clan Maradona

La controversia escaló cuando Dalma concluyó su respuesta con una frase lapidaria: "Feinmann nunca serás tatuaje, chau". Con esta declaración, la hija de Maradona dejó claro su desdén hacia el periodista y cerró el tema.

La discusión generó un intenso debate en redes sociales, donde los seguidores de ambos bandos expresaron sus opiniones. Los fanáticos de Maradona defendieron al ídolo argentino, mientras que los admiradores de Messi apoyaron la comparación hecha por Feinmann. La polémica resurgió en un momento de celebración para la selección argentina, mostrando que el legado de los grandes del fútbol siempre será un tema de discusión apasionada.